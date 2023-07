Motociclistas morrem após forte colisão em poste

Acidente fatal marca a madrugada do último sábado (1), na Rua Pocrane, na Vila Nasser, em frente ao condomínio Villas de Maiorca, em Campo Grande, quando dois homens vieram a óbito.

O motociclista perdeu a direção e colidiu com o poste matando os dois homens que estavam na motocileta, na hora.

Não foram identificados, até o momento o nome das vítimas. Os bombeiros estiveram no local e constataram o óbito e encaminharam os corpos para o IMOL.

A moto derrapou na pista, perdeu o controle e bateu no poste. Os capacetes devido a violenta batida foram arremessados longe.

