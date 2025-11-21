Motociclista sem capacete foge de abordagem policial e acaba ferido em Aparecida do Taboado

Um jovem de 23 anos acabou detido após se envolver em uma perseguição policial no final da tarde desta quinta-feira (20), em Aparecida do Taboado, cidade localizada a 457 quilômetros de Campo Grande. Ele foi liberado após pagamento de fiança.

De acordo com o boletim de ocorrência, tudo começou quando policiais realizavam rondas pela MS-316 e avistaram vários motociclistas praticando manobras perigosas na rodovia. Ao receberem ordem de parada, parte do grupo obedeceu, mas o jovem decidiu fugir.

Durante a fuga, os policiais perceberam que o motociclista não usava capacete e também não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A perseguição terminou quando o rapaz perdeu o controle da moto e colidiu contra uma cerca de arame sustentada por estrutura de concreto.

Com diversos ferimentos pelo corpo, ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro municipal. Após atendimento, o jovem foi encaminhado à delegacia de Aparecida do Taboado, sendo liberado posteriormente mediante pagamento de fiança.

