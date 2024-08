Motociclista que sofreu acidente em quebra molas morreu na Santa Casa

A filha da vítima encontrou o pai caído aguardando socorro no local do acidente. Ele estava consciente quando foi encaminhado para hospital municipal da cidade.

Um Homem identificado como Fabio Pereira da Silva, de 43 anos, teve morte cerebral na Santa Casa, após ficar dois dias internado. O rapaz sofreu um acidente grave de moto ao passar no quebra molas na Rua Adalberto Bosoki, no Centro da cidade, em Sonora

A filha da vítima encontrou o pai caído aguardando socorro no local do acidente. De acordo com ela, ele estava consciente quando foi encaminhado para o hospital municipal da cidade.

Devido a situação ter se gravado, o homem foi transferido para a Santa Casa da Capital, onde os médicos declararam morte encefálica, devido Fábio não apresentar sinais de fluxo cerebral.

O óbito na tarde de ontem (06).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.