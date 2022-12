Motociclista morre em colisão com carro

Após colidir uma motocicleta Sundown Web 100 contra um Chevrolet Cruze um homem de 60 anos morreu na madrugada deste sábado (24),, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. A vitima teria invadido a contramão, teve perda de massa encefálica e morreu ainda no local. O motociclista teve perda de massa encefálica, traumatismo craniano e fratura de fêmur.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Marques de Herval com Uirapuru sendo que motorista do Cruze seguia pela Marques de Herval, sentido Mata do Jacinto – Danúbio Azul, enquanto Sebastião conduzia pela mesma rua, no sentido contrário. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito. O motorista do Cruze chegou a fazer o teste do bafômetro e não estava alcoolizado.