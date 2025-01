Motociclista morre atropelado na BR-163, em Dourados, após colisão com van

José Carlos Alves Vieira, motociclista, morreu atropelado na manhã desta sexta-feira (10) na BR-163, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. O acidente envolveu uma van que transportava trabalhadores.

O acidente ocorreu na saída que dá acesso à cidade de Caarapó, e a polícia ainda não divulgou detalhes sobre a dinâmica da colisão. De acordo com o site Dourados News, a vítima estava pilotando uma Yamaha YBR quando colidiu. Após a queda, ele foi atropelado pela van, enquanto a motocicleta foi lançada para o canteiro à margem da rodovia.

Devido à gravidade dos ferimentos, José morreu no local. O Corpo de Bombeiros, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Perícia foram acionados, e uma das faixas da pista foi interditada para os trabalhos de investigação.

