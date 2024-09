Motociclista morre após colidir com boi no Jardim Veraneio

Um motociclista de 19 anos morreu após colidir com um boi na noite de sábado (28) na Rua Barra Bonita, no Jardim Veraneio, em Campo Grande. A vítima, que não teve o nome divulgado, trafegava pela via asfaltada, quando atingiu o animal em um trecho escuro da rua, onde a iluminação pública estava comprometida. O impacto resultou na morte instantânea tanto do motociclista quanto do boi.

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu em uma área com pouca visibilidade. O motociclista e o animal foram arrastados por cerca de 10 metros, parando na pista contrária ao ponto de impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou o óbito do jovem no local. Ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e um capacete foi encontrado próximo ao seu corpo.

A motocicleta e o capacete foram recolhidos pelo guincho e levados ao pátio de uma empresa conveniada ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O corpo do jovem foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para a realização de exames necroscópicos.

As autoridades não conseguiram identificar o proprietário do boi, já que o animal não possuía nenhuma marca de identificação. A região é conhecida por abrigar várias chácaras, o que levanta a possibilidade de o boi ter escapado de uma dessas propriedades. A carcaça do animal foi removida da via pela Solurb, empresa responsável pela limpeza pública na cidade.

O Código de Posturas do Município de Campo Grande prevê punições para os proprietários de animais que os deixem soltos em áreas urbanas, incluindo multas. Além disso, a situação também se enquadra como contravenção penal por omissão de cautela e guarda de animais, com pena de prisão simples de dez dias a dois meses, ou multa.

A polícia segue investigando o caso para identificar o dono do animal e apurar eventuais responsabilidades na tragédia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais