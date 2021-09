Motociclista morre após bater em uma capivara na BR-163

Foi identificado como Vaneilson Clementino de Lima, de 39 anos, o motociclista que morreu na madrugada desta quinta-feira (23) após colidir contra uma capivara morta. O acidente aconteceu no quilômetro 279 na BR-163 em Dourados.

De acordo com informações colhidas do site Dourados News, Vaneilson trafegava pela rodovia federal em uma moto modelo Biz quando acabou batendo na capivara e caindo no chão. O homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local antes da chegada do resgate.

A concessionária que administra a via disse que, momentos antes, um carro Fiat Siena, havia atropelado e matado a capivara que permaneceu estirado na pista.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e peritos da Polícia Civil estiveram no trecho em que aconteceu o acidente no início desta madrugada (23).

A tragédia foi registrada na Depac (Delegacia de Ponto Atendimento Comunitário) de Dourados como “morte a esclarecer”.