Motociclista morre após bater contra carreta em rodovia de MS

Na tarde da última terça-feira (07), um motociclista colidiu com uma carreta na MS-164 e morreu na cidade de Ponta Porã.

O moorista foi identificado como Daniel Araujo de Freitas, 44 e foi encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã após a colisão.

Daniel seguia no sentido Maracaju – Ponta Porã, pilotando a motocicleta, Honda CG quando no km 97 colidiu transversalmente com a carreta Scania R480 Tracto que seguia no sentido contrário.

O Samu foi acionado. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital ainda ontem. As causas do acidente ainda serão investigadas.