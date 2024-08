Motociclista morre ao ser atingido por carro e motorista foge em Dourados

Um homem, de 63 anos, que não teve o nome divulgado, morreu em acidente de trânsito na Avenida Marcelino Pires, na Vila Ubiratan, em Dourados, a 251 km de Campo Grande.

Segundo informações, era por volta das 4h30 da madrugada de ontem (24), quando a vítima seguia numa motocicleta pela Avenida Marcelino Pires e, ao parar no semáforo da esquina com a Rua João Paulo VI, foi atingido na traseira por um carro que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, o idoso caiu e sofreu lesões graves. Ele foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, na sequência, transferido para o Hospital da Vida, onde morreu. A morte foi constatada às 12h05. O autor da colisão não parou para prestar socorro e fugiu.

Segundo testemunhas, o carro que causou o acidente é um volkswagen, de cor preta. A polícia investiga o caso.