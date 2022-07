Motociclista morre ao colidir em carro na BR-060

O motociclista Luiz Henrique da Silva, 25 anos, morreu após ser atingido por um carro no quilômetro 41 da BR-060 próximo a Chapadão do Sul no interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme o site BNC, a vítima conduzia uma moto Honda CG, de cor preta atingida por um veículo Gol branco com um casal dentro. Eles tiveram ferimentos leves e precisaram ser encaminhados a unidade de saúde da região.

Ainda segundo o site BNC, o acidente teria acontecido por uma ultrapassagem proibida feita pelo condutor do Gol. Com o impacto o carro envolvido no acidente capotou e parou com às quatro rodas para cima as margens da pista de rolamento.

No local foram acionados, além da Perícia Técnica o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) em Paranaíba.