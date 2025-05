Motociclista fica em estado grave após colisão com viatura da Sejusp em Campo Grande

Na noite desta segunda-feira (5), um motociclista de 34 anos se envolveu em um acidente com uma Toyota Hilux da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A vítima precisou ser socorrida em estado grave.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o motorista da Sejusp relatou aos policiais que o motociclista colidiu com seu veículo quando ele havia parado na faixa de rolamento da Avenida do Poeta para aguardar a travessia de pedestres na faixa.

A vítima sofreu múltiplas fraturas e um traumatismo cranioencefálico, que se agravou durante o atendimento. Ele precisou ser encaminhado à Santa Casa pela equipe do Corpo de Bombeiros. Durante o trajeto, o homem estava inconsciente e desorientado.

De acordo com a Polícia Militar, os veículos envolvidos não apresentavam irregularidades. No entanto, por se tratar de um veículo oficial, a presença da Polícia Científica foi necessária.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocada pela própria vítima.

