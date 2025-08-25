Motociclista embriagado colide em carro estacionado e é levado à delegacia em Corumbá

Homem sofreu ferimentos leves, estava com CNH vencida e recusou teste do bafômetro



Um motociclista de 24 anos foi levado à delegacia na noite de domingo (24) após se envolver em um acidente de trânsito na Rua General Osório, em Corumbá. O caso aconteceu por volta das 20h30, quando ele perdeu o controle da moto e bateu em um carro estacionado.

Segundo testemunhas, o piloto teve apenas ferimentos leves e foi atendido pelo SAMU, sendo liberado logo depois.

Durante a abordagem, policiais da Força Tática perceberam que o homem apresentava sinais de embriaguez, como odor de álcool, olhos vermelhos e dificuldade para se equilibrar. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

Diante da situação, os policiais aplicaram as multas cabíveis e levaram o condutor até a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram