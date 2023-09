Motociclista é atropelado por caminhonete em rodovia próximo a fronteira

Um motociclista, de 37 anos, morreu na noite de ontem (17), ao colidir a motocicleta em que conduzia em uma caminhonete, próximo a Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 22h. Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado para o outro lado da via.

Equipes de socorro foram acionados, mas ao chegar no local, já encontraram o rapaz sem vida.

Ainda de acordo com o registro, o condutor pegou a caminhonete do patrão sem a autorização. O caso foi registrado na delegacia do município.

