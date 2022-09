Motociclista é atingida por ônibus escolar em cruzamento

Uma motociclista de 41 anos, acabou debaixo de um ônibus escolar após ser atingida pelo veículo no cruzamento das ruas Joaquim Cardeal de Souza com a Virgínia Ferreira, em Coxim, 252 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, a vítima sofreu escoriações e foi encaminhada ao hospital sem ferimentos graves

De acordo com o site Edição MS, o acidente aconteceu por volta das 19h, quando a mulher conduzia uma moto Yamara Factor, quando foi atingida pelo ônibus, enquanto cruzava as vias. Com o impacto da batida, a motocicleta foi parar entre as rodas do veículo. Segundo o site que esteve presente no local, por milímetros a roda do ônibus escolar não passou por cima da cabeça da vítima.

Ela foi socorrida com ferimentos leves pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, para avaliação médica.

Equipes do Grupamento de Trânsito da Polícia Militar (GTRAN) esteve no local e registrou o acidente. O motorista do ônibus permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

