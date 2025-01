Motociclista de 35 anos morre em acidente com caminhonete com placa do Paraguai em Amambai

Uma motociclista, de 35 anos, identificada como Rosiele de Azevedo Maciel, morreu após ser atingida por uma caminhonete Chevrolet S10 com placas do Paraguai, no cruzamento das Ruas Pedro Manvailer e Vereador João Neves, em Amambai. O caso ocorreu na tarde desse sábado (25). Um jovem ,de 19 anos, que ocupava a garupa da Honda CG 160 Fan, sofreu apenas escoriações.

Segundo informações doboletim de ocorrência, Rosiele estava pilotando a motocicleta no sentido norte-sul da via, quando foi colidida pela caminhonete S10, que transitava no sentido leste-oeste. A colisão causou danos materiais nos dois veículos e resultou na morte de Rosiele devido aos ferimentos. Já o ocupante da garupa recebeu os primeiros socorros no local.

O motorista da S10 não apresentou o seguro obrigatório para veículos estrangeiros e, diante disso, o veículo foi recolhido e levado para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Ainda conforme a polícia, não não se sabe a dinâmica do acidente e quem teria causado a colisão.

O caso foi registrado como homicídio na direção de veículo automotor, bem como por lesão corporal.