Moto furtada é encontrada em residência desocupada em Coxim

Veículo estava escondido desde domingo e foi levado à delegacia para os procedimentos legais

Uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125, furtada no último domingo (23), foi encontrada na tarde desta quarta-feira (26) em uma residência na Rua Daniel Cesário, em Coxim. O endereço foi apontado em denúncia anônima.

Ao chegar ao local, a equipe fez buscas na área externa e identificou a moto dentro do imóvel, com a placa visível para a rua. A casa estava vazia e nenhum morador foi localizado. No interior, havia apenas uma conta de energia no nome do possível responsável pelo imóvel.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. A proprietária, que estava na unidade, confirmou que a moto permanecia nas mesmas condições em que havia sido furtada, sem danos aparentes.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram