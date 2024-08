Moto é apreendida com R$ 156 mil em multas em Campo Grande

Veículo circulava com um festival de multas atrasadas e o condutor não tinha CNH

Na manhã deste sábado(24), durante abordagem de rotina na região do Parque dos Poderes. O Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito) apreendeu uma motocicleta com 516 notificações de infração e mais R$ 156.926 em multas de trânsito.

O motorista é um homem de 46 anos que não possui CNH(Carteira Nacional de Habilitação) . A moto é uma Yamaha Factor na cor preta modelo 2010/2011, avaliada ente 7 e 10 mil reais.

Das 516 notifcações, 505 são por excesso de velocidade. Além da multa, o veículo está com licenciamentos vencidos desde 2019 a 2024 no valor de R$ 1.731,54. Além do R$ 333,58 de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)

O hhome foi autuado pelo licenciamento atrasado e a motocicleta foi apreendida, levada ao pátio do Detran. A retirada do veículo só pode ser feita depois do pagamentos dos débitos.

