Morre homem que matou a ex-mulher a facadas em Ribas do Rio Pardo

Morreu na noite dessa quinta-feira (31), na Santa Casa de Campo Grande, Anderson Aparecido de Olanda, autor do feminicídio que vitimou Cinira de Brito, de 44 anos, em Ribas do Rio Pardo. Ele estava internado em estado grave após tentar tirar a própria vida momentos após assassinar a ex-mulher com cinco facadas.

Conforme a assessoria de comunicação da Santa Casa, Anderson deu entrada no hospital às 20h06 e, apesar dos esforços da equipe médica, ele sofreu três paradas cardíacas e não resistiu, morrendo às 20h20.

O crime aconteceu na manhã do mesmo dia, em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. Anderson atraiu Cinira até sua residência com a desculpa de que ela poderia buscar os últimos pertences. Ele afirmou, por mensagem, que estaria fora da cidade, mas a esperava escondido no quintal com uma faca em mãos. Quando a vítima chegou acompanhada da cunhada, foi surpreendida e atacada com cinco facadas.

Depois do crime, Anderson ainda perseguiu a cunhada da vítima, que conseguiu fugir e pedir socorro. A Polícia Militar e o Samu foram acionados, mas Cinira já estava morta. Anderson foi encontrado sentado, com ferimentos no peito e sinais de envenenamento.

Sem antecedentes criminais, Anderson teve morte confirmada horas depois do feminicídio. Ele é mais um nome que encerra uma tragédia familiar marcada pela violência. Cinira foi a 20ª vítima de feminicídio registrada em Mato Grosso do Sul em 2025.

O caso acontece às vésperas do Agosto Lilás, campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, e reforça a urgência de ações de prevenção, acolhimento e proteção.

