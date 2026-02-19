Morador é esfaqueado ao reagir a furto de bicicleta e suspeito acaba preso em Campo Grande

Um homem de 42 anos ficou ferido ao tentar impedir o furto da própria bicicleta na noite de quarta-feira (18), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a polícia, o morador ouviu um barulho no quintal e, ao sair para ver o que estava acontecendo, flagrou o jovem tentando jogar a bicicleta por cima do muro. Ele tentou impedir a ação e os dois entraram em luta corporal.

Durante a briga, o suspeito atingiu a canela esquerda do morador com uma faca. Mesmo ferido, o homem chamou o irmão para ajudar. Juntos, eles conseguiram dominar o invasor e o deixaram amarrado até a chegada da Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram, encontraram o suspeito contido. Ele ainda tentou se soltar e precisou ser algemado. O jovem confessou que entrou no imóvel para furtar a bicicleta e disse que usou a faca para se defender.

O morador recebeu atendimento médico por causa do ferimento na perna. Já o suspeito, que tinha escoriações pelo corpo, também foi atendido antes de ser levado para a delegacia. A faca foi apreendida.

O caso foi registrado como roubo impróprio, vias de fato e furto.