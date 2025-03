Morador de rua é espancado por suposto traficante e busca refúgio em residência em Campo Grande

Um jovem de 23 anos, que vive nas ruas, foi agredido por um suposto traficante na Vila Planalto na madrugada desta quinta-feira, dia 6. Para escapar das agressões, ele entrou em uma casa atrás de abrigo.

De acordo com o registro policial, o dono da casa ouviu barulhos e, ao sair para entender a situação, encontrou o homem em seu quintal e imediatamente chamou a Polícia Militar.

Quando a equipe policial chegou, abordou o jovem, que relatou estar fugindo de um traficante local, que o agredia. Temendo por sua vida, ele resolveu se abrigar na casa. O proprietário, após ouvir sua versão e perceber os ferimentos, decidiu não denunciá-lo.

O rapaz apresentava diversas contusões pelo corpo, e o Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro, levando-o ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O incidente foi enviado à delegacia de plantão, onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

