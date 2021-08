Morador de Miranda coloca fogo em vegetação e polícia é acionada

Um morador colocou fogo em uma vegetação de Miranda e a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada ontem (2) nas proximidades do centro da cidade. O infrator não foi identificado. A denúncia do crime veio de moradores do Bairro Aparecida, que chegaram a ver o momento em que o suspeito iniciou a queimada ilegal.

Oficiais da PMA, que desde o início da Operação Prolepse andam com abafadores nas viaturas, chegaram imediatamente ao local e acionaram a defesa civil do município, uma vez que o foco que já tomava grandes proporções.

Com a chegada do reforço, os agentes de segurança pública conseguiram controlar o fogo e evitar a proliferação de novos focos. A equipe chegou a fazer diligências na tentativa de localizar o incendiário, mas não obteve êxito.

Apesar dos esforços e das orientações em relação à proibição de dos incêndios, os polícias ambientais lamentam que algumas pessoas insistam com esse costume, que é bastante prejudicial ao meio ambiente e à saúde da população afetada. Vale ressaltar que em Mato Grosso do Sul a queima controlada está proibida.