Ministério Público paraguaio pede obstrução de bens de mãe do narcotraficante Jarvis Pavão

O promotor antidrogas Carlos Alcaraz pediu á Justiça, na tarde de ontem (12), o bloqueio de bens de Nair Chimenes, mãe do narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. De acordo com um processo em 2007, a mulher é acusada de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

De acordo com informações do site Capitanbado, Nair foi indiciada pela justiça paraguaia após intervenção na Fazenda 4 filhos, onde foram encontrados mais de 111 quilos de cocaína. Ela e José Martínez Mendi Pavão são acusados de ocultar mercadorias vindas ilegalmente, por meio de operações comerciais realizadas de forma ilegal.

Ainda de acordo com o site local, a fazenda 4 filhos foi registrada em 2018 em favor do Estado paraguaio, em nome da Secretaria Nacional de Administração de Bens Apreendidos e Perdidos (Senabico), onde Nair aparecia como dona da empresa Lans Inversiones SA, que segundo o Ministério Publico paraguaio, foi criada para lavar dinheiro do narcotráfico.

Segundo a investigação, em 2006 a empresa adquiriu cinco propriedades, três delas com extensos hectares em Yby, Concepción e Horqueta. Em 2015, Nair Chimenes compareceu à justiça, após sete anos foragida. Ela foi beneficiada com a prisão domiciliar.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.