Mercadorias ilícitas são apreendidas em veículo na Avenida Gunter Hans em Campo Grande

Quatro caixas grandes de óculos, doze caixas de cigarros ilícitos, pneus de caminhão, cinco bolas de pneus ilícitos foram apreendidos pela ação policial

Na manhã desta quarta-feira (4), um veículo Fiat Dobló foi abordado durante uma fiscalização policial que era realizada na Avenida Hans, em Campo Grande. No carro, haviam quatro caixas grandes de óculos, dois pneus de caminhão, cinco bolas de pneus e doze caixas de cigarros ilícitos. A apreensão foi realizada pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado).

Dois indivíduos foram conduzidos em flagrante para a delegacia após a fiscalização no veículo, que ocorreu pelo no âmbito da operação Protetor das Divisas e das Fronteiras – CODESUL II. A ação policial visa o combate ao contrabando e descaminho no Estado.

A abordagem ao veículo ocorreu saída para Sidrolândia e foi constatado o transporte da grande quantidade de mercadorias ilícitas. Todo o material foi encaminhado diretamente à sede da Polícia Federal de Campo Grande.

