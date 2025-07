Menino autista encontrado morto em Nova Andradina estava sem ferimentos, diz polícia

Delegado aguarda laudos da perícia para confirmar causa da morte, mas indícios apontam para afogamento acidental

A Polícia Civil de Nova Andradina, município a 297 quilômetros de Campo Grande, investiga a morte do menino Hélio Fuliotto Neto, de 11 anos, encontrado sem vida na noite dessa segunda-feira (7) em uma lagoa próxima à área central da cidade. O menino, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estava desaparecido desde o início da manhã do mesmo dia.

De acordo com o delegado Caio Bicalho, responsável pelo caso, o corpo do menino foi localizado sem sinais de violência. “Tudo indica que se trata de um afogamento, mas vamos aguardar os laudos periciais para confirmar a causa da morte com precisão”, afirmou.

Segundo as investigações iniciais, Hélio saiu de casa sozinho por volta das 6h da manhã, supostamente à procura do cachorro da família. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou a residência, no bairro São Vicente. Ele vestia uma blusa vermelha e um short xadrez e estava descalço.

A Polícia Civil foi formalmente comunicada sobre o desaparecimento por volta das 17h. Imediatamente, a equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) iniciou as diligências e acionou o Corpo de Bombeiros para reforçar as buscas. Poucas horas depois, moradores que participavam das buscas voluntariamente encontraram peças de roupa do menino próximas a uma valeta com água, em uma área de mata não muito distante de sua casa.

A partir dessa pista, os agentes localizaram o corpo submerso em uma lagoa próxima. O local foi isolado para o trabalho da perícia, e o corpo foi retirado com apoio dos bombeiros. De acordo com o delegado, os indícios no local reforçam a hipótese de afogamento, mas o inquérito policial será instaurado para apurar todos os detalhes envolvendo o desaparecimento e a morte de Hélio.

“Fica aqui um alerta a todos os pais e responsáveis sobre a importância da comunicação imediata às autoridades em casos de desaparecimento de crianças e adolescentes, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente”, destacou Bicalho.

O caso causou grande comoção em Nova Andradina. A escola onde Hélio estudava decretou luto e suspendeu as aulas nesta terça-feira (8). Em nota publicada nas redes sociais, a unidade escolar lamentou a tragédia: “É com imensa tristeza que informamos o falecimento de nosso aluno Hélio Fuliotto Neto. Neste momento de profunda dor, nos unimos em solidariedade à família, oferecendo os nossos mais sinceros sentimentos e orações.”

A Polícia Civil agora aguarda os laudos periciais para avançar na investigação. A família do menino, em estado de choque, ainda não prestou depoimento formal.

