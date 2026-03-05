Menina de 9 anos que morreu em UPA da Capital tem suspeita de participação em “desafio do desodorante”

A morte de uma menina de 9 anos em Campo Grande, nessa quarta-feira (4), acendeu um alerta preocupante sobre os chamados “desafios virais” da internet. A suspeita é de que a criança tenha participado do ‘desafio do desodorante’, prática perigosa que circula principalmente em redes sociais e incentiva a inalação de aerossóis.

De acordo com informações do registro policial, o pai da menina relatou que saiu de casa com a esposa para uma consulta médica do filho recém-nascido e deixou a filha aos cuidados de uma tia. Quando voltou por volta das 14h20, perguntou pela criança e foi informado de que ela estaria dormindo. Ao tentar acordá-la, porém, ela não respondeu. A menina estava deitada de bruços e com um tubo de desodorante próximo ao corpo.

Conforme ainda o relato, ela apresentava lábios roxos e não reagia. O pai ainda tentou reanimá-la com respiração boca a boca e massagem cardíaca. Durante a tentativa de socorro, a criança chegou a vomitar, mas não voltou a respirar.

Ela foi levada ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, onde equipes médicas também tentaram reanimação, mas não tiveram sucesso. O óbito foi constatado por volta das 15h de ontem. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e exames necroscópicos devem apontar a causa verdadeira da morte.

Desafio que levam a morte

Levantamento do Instituto DimiCuida aponta que, entre 2014 e 2025, ao menos 61 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos morreram no Brasil após participarem de desafios compartilhados nas redes sociais.

Os dados são compilados a partir de casos divulgados na imprensa ou relatados por famílias que procuram organizações da sociedade civil dedicadas à proteção de crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde não possui estatísticas oficiais específicas sobre mortes ou internações relacionadas diretamente a esse tipo de prática.