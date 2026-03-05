Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande

Uma criança, de 9 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (4), em Campo Grande. Segundo as informações iniciais divulgadas sobre o caso, a menina estava na UPA Universitário quando acabou falecendo.

Equipes da Polícia Militar chegaram a ser acionadas, no entanto, a equipe médica informou que a menina não tinha indícios de violência ou maus-tratos. Diante disso, o caso está sendo tratado como morte a esclarecer pelas autoridades.

A causa da morte também não chegou a ser divulgada. O caso será acompanhado.