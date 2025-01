Menina de 4 anos morta a facadas pela irmã é velada em SC

A pequena Soraia Lia Schmidt, de apenas 4 anos, está sendo velada nesta terça-feira (14) em Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, em meio a uma profunda comoção. A menina foi morta a facadas pela própria irmã enquanto dormia nesta segunda-feira.

O corpo de Soraia está sendo velado na Igreja ADVEC (Assembleia de Deus Vitória em Cristo) em Mafra, de onde sairá o féretro às 15h para o cemitério da Roseira. A notícia do falecimento da criança chocou a comunidade, que se solidariza com a dor da família.

A principal suspeita do crime é a irmã de Soraia, de 22 anos, que foi presa em flagrante. Segundo a Polícia Militar, a jovem estava em surto psicótico no momento do ataque. A menina foi golpeada no pescoço enquanto dormia. Após o ataque, os pais da criança a levaram ao hospital, mas, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos.

Depois do ocorrido, a jovem se trancou em um quarto da residência e montou barricadas atrás da porta para dificultar a entrada da polícia. Havia suspeitas de que ela estivesse armada com duas facas. A equipe policial tentou negociar sua rendição, mas, diante da resistência, foi necessário adotar medidas táticas.

Os agentes acessaram o local pela janela e utilizaram spray de pimenta para confirmar a presença das armas brancas. Em seguida, uma arma de choque foi empregada para imobilizar a mulher, que largou as facas. A porta do quarto foi arrombada, e a suspeita foi detida e encaminhada para atendimento médico antes de ser levada à custódia da Polícia Civil.

Com informações do SCC10

