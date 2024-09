Menina de 2 anos tem genitália dilacerada e polícia investiga estupro em Brasilândia

Uma menina, de 2 anos, foi socorrida nessa sexta-feira (27), com a genitália dilacerada, hemorragia e outras lesões pelo corpo. A polícia investiga possível estupro. O caso aconteceu em Brasilândia, a 366 km de Campo Grande e um jovem, de 28 anos, foi preso.

Segundo informações da polícia, equipe do Conselho Tutelar foi acionada pelo médico plantonista do Hospital Municipal após a criança dar entrada no local bastante lesionada indicando abuso sexual.

O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi identificado como suspeito do crime e acabou sendo preso pela equipe da PM (Polícia Militar). Não há detalhes de como ele foi encontrado, mas ao ser interrogado na delegacia, negou o abuso.

A criança precisou ser transferida para Campo Grande.

O rapaz permanece preso e o caso continua sendo investigado.