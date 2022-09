Menina de 12 anos é encontrada de madrugada sozinha na rua

Uma adolescente de 12 anos foi encontrada vagando sozinha na avenida Duque de Caxias, por volta da meia noite desta quinta-feira (29) em Campo Grande. Um motorista que passava pelo local desconfiou da situação e levou a menor para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista havia observado uma menor vagando pela avenida sozinha. Diante dessa situação, ele realizou o retorno pois percebeu que um veículo havia parado próximo da jovem.

Ele teria indagado ao motorista do outro carro o que ele estava fazendo. O motorista do veículo informou que estava “oferecendo carona” para a menina, mas quando percebeu a aproximação de outro veículo fugiu do local.

Em depoimento na delegacia, a menina relatou que sai de casa sem que ninguém percebesse, após a mãe e o padrasto terem dormido. Ela alega que deixou a residência por vontade própria por estar chateada com algumas situações domésticas e resolveu se ausentar, para chamar a atenção da mãe. A jovem ainda negou que tivesse sofrido qualquer tipo de violência ou abuso no lar.

A polícia tentou contato com os familiares da adolescente, através de números que estavam registrados no celular da menina, mas ninguém atendeu.

O caso foi registrado como abandono do convívio familiar e será encaminhado para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). O Conselho Tutelar da Região Central foi acionado para acompanhar a adolescente até a casa onde ela mora com a mãe e o padrasto.

