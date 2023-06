Membros do PCC usavam adolescentes para roubar veículos na Capital

Um membro do Primeiro Comando do Capital (PCC), foi preso na tarde de ontem (26), em Campo Grande, acusado de serem mandantes de diversos roubos de veículos. Segundo nas investigações, os criminosos usavam adolescentes para cometer o crime. Os veículos roubados eram levados para o Paraguai e Bolívia.

A ação teve auxílio da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos), após os policiais descobrirem que o grupo agia desde março na Capital. Segundo as investigações da Polícia Civil, os criminosos encomendava os veículos para os menores que praticavam os roubos e, depois, os revendia nos países vizinhos, Paraguai e Bolívia. Dois dos veículos foram recuperados quando chegavam à fronteira com o Paraguai.

Em uma das tentativas de prender o membro do PCC, ele conseguiu fugir dos policiais em um veículo roubado furando sinais vermelhos. Mais tarde, o veículo foi recuperado e a companheira do criminoso foi presa pela Polícia Civil, já que ela ajudava a ocultar o veículo que sabia ser produto de crime.

Diandte dos flagrantes, a investigação, então, seguiu, com a finalidade de localizar e capturar o criminoso fugitivo, quando, ontem, os policiais o localizaram em uma residência para a qual havia acabado de se mudar. Durante a operação, ele foi preso e encaminhado à Defurv.

O criminoso prenso, que não teve identidade divulgada, foi encaminhado a um dos presídios da capital e permanecerá a disposição da Justiça.

