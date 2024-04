Meia tonelada de drogas são incineradas em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (25), a quantia de 462 kg de drogas foram incineradas em Três Lagoas, cidade distante 326 km da capital Campo Grande. A ação ocorreu pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

As drogas incineradas representam diversas apreensões de todas as forças de segurança que atuam na região.

A incineração contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e com a presença de membros da Polícia Científica e da Vigilância Sanitária.

