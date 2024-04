Prefeitura implementa medidas para fortalecer saúde da Capital

Remédios abastecidos nos postos de saúde, ação para zerar o déficit, olhar humanizado e acionamento imediato da Equipe Móvel de Ação em Crise (EMAC) para atendimento às demandas nas unidades de pronto atendimento, que tiveram aumento registrados nos últimos dias ocasionados pelos quadros respiratórios e viroses, são medidas tomadas de forma estratégica pelas equipes da prefeita Adriane Lopes (PP).

Todas as questões pertinentes à saúde estão sendo acompanhadas de perto por Adriane, que está implementado um intenso trabalho de revisão de todos os processos da Sesau. Esse trabalho já resultou em um plano de contingência robusto, principalmente para assegurar o reabastecimento imediato de medicamentos e insumos em todas as unidades de saúde, fundamental para garantir que não haja interrupções no cuidado e no tratamento dos pacientes. Esse plano de contingência vai permitir resposta imediata a qualquer necessidade que surja.

Nesta semana, com aumento para demandas de viroses e quadros respiratórios registrado nas UPAS e CRSs, a Prefeitura reorganizou o fluxo de atendimento e o reforço no quadro funcional nas unidades. Para desafogar as unidades e garantir o atendimento à população, a Prefeitura de Campo Grande estabeleceu medidas emergenciais, incluindo o acionamento imediato da Equipe Móvel de Ação em Crise (EMAC), com o envio de um número expressivo de profissionais para reforçar o quadro funcional dessas unidades.

A EMAC é composta por profissionais lotados na Rede Municipal de Saúde que ficam de sobreaviso e são acionados pela Coordenadoria de Urgência da Sesau para fazer o reforço nas unidades, que estejam sobrecarregadas e, consequentemente, com maior tempo de espera por atendimento. O monitoramento das 10 portas de urgência e emergência é feito pela equipe técnica da coordenação com base nos dados analíticos e situacionais em relação ao fluxo de atendimento.

A Prefeitura publicou nesta semana no Diário Oficial três atas de registros de preços com pedidos de diversos medicamentos que vão zerar o déficit dos 16% que estavam em falta na Relação Municipal de Medicamentos. Atualmente, o município encontra-se com 84% do estoque de medicamentos abastecido. Com a entrega dos itens por parte dos fornecedores, a previsão é de que ao menos 90% do estoque da Rede esteja regularizado nos próximos 15 dias.

Somente nos três primeiros meses deste ano, a Prefeitura de Campo Grande investiu aproximadamente R$ 8 milhões na compra de medicamentos para atendimento à população. Entre os medicamentos que serão regularizados, a Prefeitura informou que estão o anti-hipertensivos, como o Losartana e o Enalapril, e antibióticos, entre eles a Amoxicilina e Azitromicina.

A Prefeitura já começou a instalar os 159 aparelhos de ar-condicionado que chegaram na última semana, nas unidades da Rede Pública Municipal da Saúde. OP objetivo é oferecer aos usuários e servidores, um ambiente mais adequado. Esses aparelhos vão melhorar a climatização nesses ambientes. Dentro desse plano de atualização na estrutura estão onze bebedouros industriais que serão instalados em locais como a USF Vila Nasser, USF Alves Pereira, USF Pioneira, USF Botafogo, USF Itamaracá, USF Universitário, USF Vida Nova, USF Nova Lima, USF Serradinho, a UPA Universitário e a Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ).

A Secretaria Municipal de Saúde também recebeu nesta semana o reforço na frota com três camionetes Ford Ranger Cabine Dupla, que serão destinadas aos serviços operacionais da secretaria, que inclui a logística de materiais e medicamentos nas unidades. O gerente do serviço de transporte da Sesau, Ronaldo Gonçalves, informa que a última vez que a frota recebeu um aumento significativo foi há 20 anos. “De 2023 até agora, a Sesau recebeu 62 veículos novos. Essa renovação é crucial, pois não só melhora a logística dos serviços, como também garante o transporte eficiente de materiais e medicamentos para todas as nossas unidades.”

“Estamos empenhados em garantir que a saúde em Campo Grande seja tratada com a seriedade e a eficiência que os cidadãos merecem. Desde o abastecimento de remédios nos postos de saúde até o reforço na frota de veículos para logística, cada medida é pensada estrategicamente para oferecer um cuidado completo e humano aos nossos munícipes”, garante Adriane Lopes. (Com informações da assessoria)