Mega operação entre Paraguai e Brasil destrói 82 toneladas de maconha

A Polícia Federal e autoridades paraguaias destruíram 82 toneladas de maconha em um período de 12 dias durante a 36ª fase da Operação Nova Aliança. Esta ação resultou em um prejuízo de 162 milhões de dólares para os traficantes.

Segundo um relatório divulgado em 3 de abril, cerca de 1 milhão de quilos de maconha, incluindo entorpecentes processados e prontos para consumo, erva seca ao sol, plantações de maconha em áreas de mata fechada e sementes de ervas foram destruídos.

Sob a liderança do promotor de Justiça Celso Morales, as equipes encarregadas desmantelaram 131 acampamentos de processamento de maconha, localizados em áreas de mata.

Durante as operações nas cidades de Cadete Boquerón, Trabuco, Cerro Kuatia, Colonia Piray, Colonia Estrella, Tatú e María Auxiliadora, dentro do Departamento de Amambay, cidade fronteiriça com Mato Grosso do Sul, foram encontrados 82,6 mil quilos da droga pronta e 750 quilos de sementes. Além disso, 334 hectares de lavouras em estágio de crescimento e colheita foram destruídos.

A ação foi conduzida em colaboração com agentes da Senad e da Polícia Federal brasileira, como parte da operação conjunta Nova Aliança.

