Médico que estava desaparecido é encontrado morto

Gabriel Paschoal Rossi, 29 anos, anteriormente desaparecido desde o sábado (29/7), foi localizado sem vida em uma residência no bairro Vila Hilda, em Dourados, na manhã desta quinta-feira (3).

A equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) do 1º Distrito Policial de Dourados, em ação conjunta com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, encontrou o corpo da vítima com mãos e pés amarrados sobre uma cama. O veículo HB20 estava estacionado nas proximidades do imóvel locado por diária, e Gabriel trajava a mesma roupa usada em seu último plantão médico.

Perícia crimina realizada os primeiros levantamentos e o SIG conta com apoio da Polícia Militar e GMD (Guarda Municipal de Dourados). A principal hipótese da polícia é de caso de homicídio doloso.

Ele trabalhava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e no Hospital da Vida e amigos não conseguiam contato com ele desde essa data.

Com informações do site Dourados News.

