Mecânico e filho são indiciados por entregar caminhão de cliente à agiota

Mecânico e o filho, de 64 e 34 anos, foram indiciados pela Polícia Civil por apropriação indébita, após entregarem o caminhão de um cliente para um agiota devido à dívida do suspeito mais novo.

De acordo com informações, a vítima deixou um caminhão Mercedes Benz ano 2005 na oficina mecânica para conserto, em março deste ano, mas devido demora nos reparos, decidiu ir até o local para verificar o andamento do serviço.

Quando chegou na oficina, o proprietário não encontrou o veículo no pátio e questionou o mecânico, que confessou que o filho delehavia entregado o caminhão para um agiota, como pagamento de uma dívida, e que inclusive realizou alegação de compra e venda em nome do “novo” proprietário.

O homem procurou a Polícia Civil, que passou a investigar o caso e encontrou o veículo em uma garagem de automóveis localizada na Avenida Bandeirantes.

Ambos foram indiciados e agora o caso deve seguir para a Justiça. O dono da garagem não foi localizado e o caminhão devolvido ao real proprietário.

