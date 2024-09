Mais dois homens são presos por esfaquear dupla buscando vingança em Aral Moreira

Outros dois homens foram presos, nessa quarta-feira (25), em Aral Moreira, distante 357 quilômetros de Campo Grande, por esfaquear outros dois rapazes, na noite de segunda-feira (23), buscando vingança.

Conforme informações, as vítimas tiveram a casa invadida por um grupo de cinco homens e foram esfaqueadas nas costas e na cabeça. A dupla conseguiu correr para pedir ajuda, quando foram socorridos e encaminhados ao hospital da região.

Os outros três envolvidos foram presos na segunda e terça-feira, enquanto os dois seguiam foragidos. Eles foram encontrados próximo da casa de familiares das vítimas.

Durante abordagem, entraram em luta corporal com os policiais e tentaram esfaquear os agentes. Agora, todos os autores da tentativa de homicídio estão presas e à disposição da Justiça.

O crime

A tentativa de homicídio ocorreu na noite do dia 23, na Vila Satélite, em Aral Moreira. Uma das vítimas estava sentada em frente à residência de um amigo, quando chegaram quatro indivíduos, apontaram para o rapaz dizendo: é ele ali que nós vamos matar, já que não conseguimos matar o irmão dele”.

A vítima, de 23 anos, levantou enquanto um dos autores arrancou uma machete da cintura e partiu para cima dele, conseguindo golpear três vezes nas costas. Logo em seguida, a vítima conseguiu fugir e entrou correndo dentro da casa de um amigo.

Os autores desceram sentido a casa do jovem, comemorando que conseguiram dar as três facadas. Na residência, eles tentaram matar, também, o cunhado da vítima com duas facadas na cabeça, porém, o segundo homem conseguiu fugir e se esconder no quintal da vizinha. O crime foi motivado por vingança, já que um familiar das vítimas teria matado o pai de um dos autores.

Diante dos fatos, que foram comunicados à Delegacia de Aral Moreira, uma equipe formada por investigadores e Policiais Militares iniciou as buscas que culminaram na prisão de dois dos envolvidos. Os outros tinham conseguido fugir, no entanto, a autoridade policial representou pela prisão preventiva deles, que foi cumprida nesta quarta-feira. Além disso, foi solicitada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos dois autores que foram capturados primeiro, o que foi acatado pelo Poder Judiciário.

