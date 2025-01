Mais de 350 kg de drogas em carro com destino a São Paulo são apreendidas em Campo Grande

Na última quinta-feira(24), 325 quilos de maconha e 42 quilos de skunk foram apreendidos em um veículo GM/Onix, conduzido por um homem de 24 anos de idade em Campo Grande pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Os militares faziam bloqueio na MS-040, quando deram ordem de parada ao veículo, que não obedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros em acompanhamento, o condutor foi alcançado e preso.

Em vistoria no automóvel foram encontrados diversos tabletes dos entorpecentes. Questionado, o homem afirmou que pegou as drogas em Campo Grande e levaria até a cidade de São Paulo (SP), onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,1 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Campo Grande.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

