Mais de 3 mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos em Anastácio; três pessoas são presas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta segunda-feira (21), mais de três mil maços de cigarros contrabandeados em duas ocorrências distintas no município de Anastácio, a cerca de 123 quilômetros de Campo Grande. Três pessoas foram presas.

A primeira abordagem ocorreu no km 265 da BR-419, quando os agentes fiscalizaram um veículo VW/Gol. No interior do carro, foram encontradas diversas caixas com cigarros de origem paraguaia, totalizando mil maços. O motorista e a passageira foram detidos em flagrante.

Pouco tempo depois, no mesmo ponto da rodovia, uma segunda abordagem foi realizada a outro veículo do mesmo modelo. A condutora apresentou nervosismo durante a fiscalização, o que levantou suspeitas dos policiais. Em vistoria no automóvel, foram localizados mais dois mil maços de cigarros escondidos sob uma coberta, atrás do banco do passageiro.

As mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Receita Federal do Brasil, conforme noticiado pelo portal Jornal da Nova. Os envolvidos responderão por crime de contrabando.