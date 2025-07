Mais de 12kg de cocaína e armas de fogo são apreendidas na BR-158 em Paranaíba

Homem que conduzia o veículo onde os ilícitos foram encontrados acabou preso

Na última terça-feira (29), foram apreendidos 12,9 kg de cocaína e dois revólveres cal. .38 durante uma abordagem policial na BR-158 em Paranaíba. O homem que transportava a droga e as armas acabou preso.

Os policiais rodoviários federais abordaram o veículo, um VW Gol, no km 86. O carro era ocupado pelo condutor e os agentes perceberam algumas respostas contraditórias dadas por ele sobre o destino e motivos da viagem.

Em fiscalização no veículo foram encontrados os dois revólveres calibres .38 e 12,9 kg de cocaína. O homem confessou o transporte ilegal e disse que o destino da droga seria Ribeirão Preto (SP).

A ocorrência na rodovia e prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O envolvido foi encaminhado para a Polícia Civil local.

