Mãe e filha são atropeladas por caminhonete enquanto andavam de bicicleta em Aquidauana

Na noite de segunda-feira (9), mãe e filha foram atropeladas por uma caminhonete em Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 18h45, na Rua dos Ferroviários, esquina com a Rua Antônio João.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros para o Pantaneiro, as vítimas estavam em uma bicicleta no momento da colisão. A condutora da bicicleta, de 24 anos, sofreu um hematoma na cabeça, mas estava consciente e orientada durante o atendimento. Já a criança de 3 anos, que estava com a mãe, não apresentava ferimentos aparentes.

Após o atendimento no local, a mulher recusou ser encaminhada a uma unidade de saúde e optou por permanecer no local do acidente.

A dinâmica da colisão e a situação do motorista da caminhonete não foram divulgadas.

