Mãe e filha de três anos morrem em acidente na BR-487 e avó fica ferida em MS

Uma mulher de 22 anos e a filha, de apenas 3 anos, morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros e uma carreta na manhã de sábado (13), na BR-487, em Itaquirai, município a 389 quilômetros de Campo Grande. A avó da criança, de 40 anos, que conduzia o veículo da família, ficou ferida e precisou ser hospitalizada.

O acidente ocorreu nas proximidades do assentamento Santo Antônio e envolveu um Jeep Compass, um Volkswagen Polo e uma carreta. A família seguia viagem com destino ao município de Dourados.

Conforme informações divulgadas pelo Portal do Conesul, o Jeep Compass trafegava no sentido da BR-163, atrás do Polo, quando acabou colidindo na traseira do veículo. Com o impacto, a condutora perdeu o controle da direção e atingiu uma carreta que seguia no sentido contrário, com destino ao estado do Paraná.

Em decorrência da colisão, a mulher e a filha, ambas naturais de Maringá (PR) e ocupantes do Jeep, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A avó da criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Francisco, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida em vaga zero para outra unidade hospitalar.

No local do acidente, o motorista do Volkswagen Polo e o condutor da carreta foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Eles não sofreram ferimentos graves e foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

