Mãe é denunciada após filha relatar agressão com pedaço de madeira com pregos, em Maracaju

Nessa última quinta-feira (26), uma mulher, de 41 anos, que não teve suas informações divulgadas foi denunciada por maus-tratos contratos próprios filhos, O caso aconteceu em Maracaju, cidade distante 149 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a policia recebeu uma denuncia que de que a mãe das crianças de 2, 6, 8, 11 e 14 anos. Em uma das ocasiões a autora teria batido no mais velho com um pedaço de madeira.

Ainda conforme a denuncia, as agressões são recorrentes. A mais recente teria ocorrido na madrugada de quarta-feira (25) quando a adolescente foi encontrada machucada por familiares.

Os policias foram informados de que a mãe agride as crianças quando consome bebidas alcoólicas. Na ocasião a adolescente relatou que havia sido agredida com um pedaço de madeiras que ainda estavam com pregos.

Antes que pudesse ser encaminhada para atendimento médico, o Conselho Tutelar teria aparecido no imóvel. Os menores foram entregues à mãe novamente.

O caso foi registrado como maus-tratos qualificado e a denunciante pediu providências.

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