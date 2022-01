Líder do PCC é preso junto a comparsas no Paraguay

A Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) e a PF (Polícia Federal) brasileira prendeu o líder da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), nesta quarta-feira (19), em uma propriedade rural de Zanja Pytã, uma subdivisão administrativa de Amambay.

Conforme o Dourados News, foram presos outros dois foragidos com um arsenal em Pedro Juan Caballero, aproximadamente 2,4 quilômetros de Ponta Porã. No dia 24 de outubro, e após serem entregues às autoridades brasileiras na Ponte da Amizade, posteriormente fugiram do presídio que estavam.

Os suspeitos foram entregues para a Polícia Federal Brasileira.