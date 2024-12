Líder de grupo que espancou e esfaqueou cantor é presa em Campo Grande

Equipe da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) realizou a prisão de Gislaine Chevalier Ribeiro de Almeida, de 37 anos, responsável por liderar grupo de adolescentes que espancou e esfaqueou o cantor Bèget de Lucena, de 36, no dia 11 de outubro deste ano. O crime aconteceu próximo de um bar na Rua 14 de julho, e a prisão foi feita nessa quinta-feira (12).

Conforme informações da polícia, foram identificados quatro responsáveis pela agressão e tentativa de homicídio, todos entre 16 e 17 anos. Entretanto, eles tinham como líder a mãe de um deles, Gislaine, que não participou do crime diretamente, mas era ela quem ordenava o grupo a realizar tais ações.

Além disso, a autora é responsável por vender drogas na região do bar onde o caso aconteceu, e utilizar os adolescentes para negociar a venda dos entorpecentes. Agora, será encaminhada ao presídio feminino, onde permanece à disposição da Justiça.

A vítima ficou internada por 13 dias na Santa Casa, mas conseguiu sobreviver. Além do cantor, outro homem também foi alvo de ataque pelo bando dias depois, na mesma região.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram