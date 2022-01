Líder de grupo que enviava drogas para São Paulo em mercadorias é preso

A DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) conduziu nesta quarta-feira (5), uma investigação para acabar com um grupo de traficantes responsável pelo envio de maconha e cocaína de Mato Grosso do Sul para a cidade paulista de Guaratinguetá (SP).

Os criminosos utilizavam de um esquema empresarial de envio de mercadorias para o Estado de São Paulo com drogas escondidas. Cerca de 20 policiais participaram da operação, que resultou na prisão do líder da associação para o tráfico. Além disso, foram apreendidos automóveis de alto valor, dentre eles um Toyota SW4, e bens imóveis.

Com o apoio do DISE (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes) de São Paulo, a Polícia Civil do Estado recebeu o despacho de cinco mandados de busca e apreensão, um de prisão, apreensão de automóveis de luxo e sequestro dos bens de investigados em Ponta Porã, a aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)