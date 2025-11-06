Justiça decreta prisão preventiva de jovem acusado de matar a própria mãe em Aparecida do Taboado

A Justiça de Aparecida do Taboado decretou, nessa quarta-feira (5), a prisão preventiva de Gabriel Gonçalves Ferreira, de 18 anos, e Carlos Henrique Dantas, de 20, acusados de envolvimento no feminicídio de Mara Aparecida do Nascimento Gonçalves, de 44 anos. Mara, mãe de Gabriel, foi encontrada morta a facadas dentro de casa, no bairro Jardim Redentora, na noite de terça-feira (4). Os dois jovens foram presos ainda no local do crime, mas negaram participação no assassinato. Contudo, apresentaram versões contraditórias em depoimento preliminar à polícia.

Antes da audiência de custódia, a Defensoria Pública pediu liberdade provisória para os acusados, sem necessidade de fiança, mas o juiz André Ricardo, da 1ª Vara, negou o pedido e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Segundo o magistrado, há indícios suficientes de autoria e materialidade, reforçados por provas encontradas no imóvel: uma camiseta com vestígios de sangue no quarto de Gabriel e a faca usada no crime, localizada no banco de uma motocicleta na varanda da residência. O juiz destacou ainda a gravidade do crime, o fato de os investigados morarem com a vítima, a falta de ocupação lícita e o risco de novas infrações.

Mara é a 34ª vítima de feminicídio registrada em 2025 em Mato Grosso do Sul. Na mesma noite do crime, outra mulher, Aline Silva, de 26 anos, foi morta a facadas em Jardim, na frente da filha e da mãe. O suspeito, Nélio Moraes, de 65 anos, fugiu, mas foi capturado no dia seguinte pela Força Tática.

