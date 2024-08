Rapaz corre 200 metros em busca de ajuda após ser baleado

Na última sexta-feira (3), um jovem de 22 anos, que não teve identidade não foi revelada, foi socorrido após ser baleado três vezes. O ocorreu no Bairro Jardim das Hortências, o caso foi registrado como uma tentativa de homicídio qualificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando pela Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O passageiro da moto efetuou os disparos e ambos fugiram rapidamente do local.

A vítima recebeu atendimento inicial na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Regional Rosa Pedrossian, apresentando ferimentos na testa, na mão e no pé esquerdos. Apesar dos tiros, o jovem não corre risco de morte.

Equipes das Polícias Militar e Civil, juntamente com a Perícia, estiveram no local e recolheram nove cápsulas deflagradas de pistola 9 milímetros. Após ser alvejado, o jovem conseguiu correr até um bar, situado a cerca de 200 metros do local do crime, onde pediu ajuda. A polícia está investigando o caso.

