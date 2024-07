Jovens são presos tentando furtar motos em shopping de Campo Grande

Três jovens, com idades entre 20 e 22 anos, foram presos na noite de ontem ao serem flagrados tentando furtar motocicletas no estacionamento de um shopping localizado na Avenida Ernesto Geisel, região do Jardim Joquei Club, em Campo Grande. A ação criminosa foi detectada pelo sistema de câmeras de segurança do shopping, e o segurança do local rapidamente acionou a Polícia Militar.

Conforme informações preliminares, os três suspeitos chegaram ao shopping em um carro de aplicativo, todos carregando capacetes. As câmeras de segurança capturaram o momento em que um dos jovens tentava forçar o miolo de uma motocicleta Honda Fan usando uma chave micha, enquanto os outros dois observavam a cena.

O segurança do shopping, que monitorava as imagens, percebeu a tentativa de furto e alertou as autoridades. A Polícia Militar chegou rapidamente ao local e abordou os três jovens. Durante a abordagem, um dos suspeitos afirmou que havia sido convidado pelo amigo para um “corre” no shopping, sem dar mais detalhes sobre a ação. O outro envolvido permaneceu em silêncio, mas uma testemunha informou aos policiais que o trio era conhecido por cometer furtos de motocicletas na região.

Ainda conforme o registro policial, os três jovens foram presos em flagrante por furto qualificado e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, onde aguardam as devidas providências legais. A Polícia segue investigando o caso para identificar possíveis conexões com outros crimes semelhantes na área.

