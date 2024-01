Jovens são executados a tiros em praça de Sidrolândia por suspeito em moto

Dois jovens, identificados como Deyverson Felix Alves da Silva, de 26 anos, e Eliton de Souza Vasques, de 25, foram executados a tiros, por volta das 20h30 de terça-feira (9), na Praça Rubem Suckow, Jardim Paraiso, em Sidrolândia, a 54 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a mídia local, testemunhas alegam que o autor chegou ao local em uma motocicleta, e realizou rapidamente os disparos em direção à dupla. Uma das vítimas, identificada como Deyverson, foi encontrado ajoelhado com a cabeça apoiada no banco da praça, enquanto Eliton tentou fugir, mas foi atingido e morreu no meio do campo de futebol. Eles estavam acompanhados de uma terceira pessoa, que foi resgatada com vida e encaminhada para o hospital.

Uma bicicleta e um celular, pertencentes a uma das vítimas, foi encontrado no local. Quando as autoridades chegaram ao local, a caixa de som de um deles ainda estava ligada. A polícia agora inicia o processo de investigação, para compreender a motivação do crime, já que nada foi roubado. O suspeito ainda não foi identificado.

Enquanto as investigações continuam, a polícia apela para informações da população que possam contribuir para a elucidação do caso.

Com informações do portal Sidrolândia News.

