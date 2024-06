Jovem tem escoriações após capotamento de veículo em Campo Grande

40Na manhã deste sábado (22), um veículo Fiat Palio capotou e parou em uma valeta na Avenida Ministro João Arinos, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. O acidente ocorreu enquanto o carro seguia no sentido bairro, e uma jovem que estava no veículo foi retirada com escoriações aparentes.

Ainda não há informações sobre o que fez a motorista perder o controle da direção. Após capotar, o veículo parou com o teto no chão, dentro de uma valeta. A causa do acidente permanece desconhecida, e as circunstâncias que levaram ao capotamento estão sendo investigadas.

Pessoas que passavam pelo local ajudaram a retirar a jovem do veículo. Apesar do susto, ela parecia ter sofrido apenas escoriações leves. O socorro foi prontamente acionado, e a jovem aguardava atendimento médico no local do acidente.

As autoridades foram informadas e deverão realizar os procedimentos de praxe para investigar as causas do capotamento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: